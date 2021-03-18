Жителей Якутии предупредили о падении частей ракеты с неба

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Жителей Алданского и Кобяйского районов Якутии предупредили о возможном падении частей ракеты с неба. Об этом сообщает "Экспресс газета".

25 марта с 05:00 до 06:00 часов по московскому времени запланирован запуск ракеты "Союз-2". Резервные дни обозначены с 26 по 29 марта. Именно в этот период ожидается падение частей головного обтекателя ракеты.

"Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время", – предупредила администрация Алданского района Якутии.

Ранее в "Роскосмосе" объяснили, откуда мог взяться светящийся шар над Якутией. Как выяснилось, это был отработавший разгонный блок "Фрегат", который запустили в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б".