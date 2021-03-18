Движение ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:23

Жителей Якутии предупредили о падении частей ракеты с неба

общество

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Жителей Алданского и Кобяйского районов Якутии предупредили о возможном падении частей ракеты с неба. Об этом сообщает "Экспресс газета".

25 марта с 05:00 до 06:00 часов по московскому времени запланирован запуск ракеты "Союз-2". Резервные дни обозначены с 26 по 29 марта. Именно в этот период ожидается падение частей головного обтекателя ракеты.

"Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время", – предупредила администрация Алданского района Якутии.

Ранее в "Роскосмосе" объяснили, откуда мог взяться светящийся шар над Якутией. Как выяснилось, это был отработавший разгонный блок "Фрегат", который запустили в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать