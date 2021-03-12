В "Роскосмосе" объяснили, откуда мог взяться светящийся шар над Якутией

Над Якутией может гореть выброшенный с МКС мусор

Ярким объектом, замеченным в небе над Якутией, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", который запустили в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом заявил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Напомним, ролик с неопознанным объектом сняли очевидцы. Кадры с пролетом яркого объекта над поселком Усть-Нера появились в социальных сетях.

Ранее стало известно, что самый большой в этом году астероид приближается к Земле. Ученые подчеркнули, что угрозы столкновения астероида с планетой нет.