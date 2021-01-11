Потенциально опасный астероид приближается к Земле

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К Земле летит потенциально опасный астероид 2020 WU5, который сблизится с планетой на минимальное расстояние в ночь с 13 на 14 января, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.
По данным астрономов, диаметр небесного тела составляет от 0,5 до 1,1 километра, что приблизительно сравнимо с высотой одной или двух Останкинских башен соответственно. Мимо Земли астероид пронесется на достаточно большом расстоянии – от 8,1 до 7,5 миллиона километров, – что по научным критериям позволяет отнести его к потенциально опасным.
Астероид 2020 WU5 был обнаружен 29 ноября 2020 года с помощью космического телескопа NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) и включен в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU) 4 декабря. Он относится к группе так называемых "аполлонов" – околоземных объектов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.
Как отмечают астрономы, увидеть пролет астероида смогут жители средних широт Северного полушария Земли, однако для этого им придется воспользоваться телескопом с диаметром объектива от 200 миллиметров.
В 2020 году к Земле приближались как минимум 105 крупных астероидов, которые относят к потенциально опасным. Среди них – астероид 2020 VT 4, который прошел от Земли на минимальном расстоянии за всю историю наблюдений – всего 370 километров, то есть в два раза ближе, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.
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