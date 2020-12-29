Астероиды, которые чуть не убили нас в 2020 году

Кажется, в 2020 году СМИ больше всего писали о двух вещах: о пандемии коронавирусной инфекции (что вполне понятно) и о потенциально опасных астероидах. Вспоминаются заголовки про астероид "размером с холодильник", "размером с автобус" и даже "размером с небоскреб". Складывается впечатление, что год был непривычно богат на "космических гостей". Стало ли их на самом деле больше? Растет ли опасность? Давайте разбираться.



В официальном списке самых больших и потенциально опасных астероидов, приближавшихся к Земле в 2020 году, насчитывается как минимум 105 объектов. Это далеко не все – множество слишком мелких или слишком далеких астероидов в него вообще не вошло.

Если в этом списке выделить красным те космические тела, которые астрономы обнаружили уже после подлета на минимальное расстояние к нашей планете, окажется, что большая часть таблицы окрашена в этот тревожный цвет. О 60% астероидов наблюдатели даже не подозревали, пока они не прошли точку максимального сближения с Землей. Еще 12% были обнаружены всего за сутки до этого события, 24% – за неделю, а всего 4% – за более долгий срок.

То есть подавляющее большинство "космических камней" мы обнаружили, когда они уже удалялись от нас, а остальные найдены так поздно, что даже если бы мы захотели что-нибудь предпринять, то времени на это не хватило бы. Кстати, технологий, позволяющих разрушить или хотя бы столкнуть с орбиты астероид, у нас тоже нет и в ближайшем будущем не предвидится.



Мало того, в 2020 году астрономы обнаружили астероид 2020 VT 4, который прошел от Земли на минимальном расстоянии за всю историю наблюдений – всего 370 километров (не тысяч, а просто километров), это в 2 раза меньше, чем от Москвы до Санкт-Петербурга!

Так что же, человечеству действительно грозит страшная опасность из космоса? Неужели мы скоро разделим судьбу динозавров, вымерших после падения гигантского метеорита?

В этом месте предлагаем немного успокоиться и взглянуть на те же факты, но уже более внимательно. Для начала можно посмотреть списки потенциально опасных астероидов за прошлые годы. Выяснится, что количество обнаружений действительно немного растет, но это объясняется вводом в строй новых телескопов и прогрессом в алгоритмах обработки данных.

Мало того, процентное соотношение из года в год остается прежним: и год, и два, и три назад астрономы обнаруживали около 60% астероидов только тогда, когда они уже миновали самую близкую к нам точку своей орбиты. А "опаснейший" 2020 VT 4, просвистевший в 370 километрах от нас, был совсем небольшим. И даже если бы вошел в атмосферу, то, согласно расчетам, рассыпался бы ее в верхних слоях.



Впрочем, 2020 год ничем не отличался от других с точки зрения астероидной активности. Просто наше внимание было больше приковано к космосу из-за самых разных событий. Во-первых, в этом году сразу несколько аппаратов, отправленных изучать астероиды, достигли своей цели и прислали свежие данные, а японский "Хаябуса-2" даже доставил на Землю образцы грунта. Во-вторых, 2020 год ознаменовался прибытием кометы C/2020 F3 (NEOWISE), которая, хоть и не отличалась выдающимися размерами и яркостью, все же висела в небе несколько месяцев. Ну и в-третьих, гонка космических технологий за этот год продолжила наращивать темпы, в СМИ много рассказывали и о будущих лунных базах, и о планируемом полете человека на Марс, не говоря уже о больших группировках спутников, раздающих интернет с низкой орбиты.

На самом деле в Солнечной системе ничего не изменилось. Просто мы стали чаще смотреть в небо и связывать с освоением ближнего космоса собственное будущее. И астероидов вокруг не стало больше, да и опасность столкновения с ними не выросла. Все будет хорошо. Хотя…

