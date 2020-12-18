Вес собранного японским зондом грунта с астероида Рюгу составил 5,4 грамма

Фото: AP/JAXA

Вес образцов грунта, доставленных на Землю японской комической станцией "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с астероида Рюгу, составляет около 5,4 грамма. Об этом сообщает ТАСС.

"Вес образцов составил около 5,4 грамма. Он значительно превышает поставленную во время разработки миссии цель в 0,1 грамма, которые требовались для проведения научного анализа", – говорится в сообщении Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что частицы грунта имеют темный цвет. Капсулу уже открыли исследователи и приступили к предварительной сортировке. Непосредственный анализ грунта в JAXA планируют начать к лету 2021 года.

Как сообщалось ранее, у станции остался значительный запас топлива в баках, несмотря на 6 лет работы. Поэтому "Хаябуса-2" совершила орбитальный маневр вокруг Земли и направилась еще к двум астероидам. Планируется, что она достигнет их в 2026 и 2031 годах.

В феврале 2019 года японский космический аппарат "Хаябуса-2" высадился на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть там пробы грунта. Аэрокосмическим агентством JAXA велась прямая трансляция из центра управления полетом.

В диаметре Рюгу – всего 900 метров. Астероид удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. Его поверхность полностью покрыта гравием.