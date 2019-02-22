Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" высадился на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть там пробы грунта, передает РИА Новости.
Аэрокосмическим агентством JAXA велась прямая трансляция из центра управления полетом.
В диаметре Рюгу всего 900 метров. Астероид удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. Его поверхность полностью покрыта гравием. Японский космический зонд будет дробить его с помощью специальных патронов. После этого "Хаябуса-2" соберет пробы грунта и доставит образцы на Землю.
Сообщается, что японский аппарат приблизился к астероиду в июне 2018 года. На полет к Рюгу ушло три с половиной года. В начале осени на астероид высадились два робота Rover-1A и Rover-1B. Они сделали уникальные фотографии поверхности.
По мнению ученых, на Рюгу можно найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы и жизни на Земле.
Орбита небесного тела проходит вблизи орбит Земли и Марса. Это обстоятельство говорит о том, что есть основание надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ. Отмечается, что "Хаябуса-2" должен вернуться на Землю в 2020 году.
Ранее сообщалось, что египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур. Его вывела на целевую орбиту ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Egyptsat-A предназначен для съемки поверхности Земли с высоким пространственным разрешением. Его изготовили в России по заказу правительства Египта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.