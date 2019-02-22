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03:47

Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

наука

03:47

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Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" высадился на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть там пробы грунта, передает РИА Новости.

Аэрокосмическим агентством JAXA велась прямая трансляция из центра управления полетом.

В диаметре Рюгу всего 900 метров. Астероид удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. Его поверхность полностью покрыта гравием. Японский космический зонд будет дробить его с помощью специальных патронов. После этого "Хаябуса-2" соберет пробы грунта и доставит образцы на Землю.

Сообщается, что японский аппарат приблизился к астероиду в июне 2018 года. На полет к Рюгу ушло три с половиной года. В начале осени на астероид высадились два робота Rover-1A и Rover-1B. Они сделали уникальные фотографии поверхности.

По мнению ученых, на Рюгу можно найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы и жизни на Земле.

Орбита небесного тела проходит вблизи орбит Земли и Марса. Это обстоятельство говорит о том, что есть основание надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ. Отмечается, что "Хаябуса-2" должен вернуться на Землю в 2020 году.

Ранее сообщалось, что египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур. Его вывела на целевую орбиту ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Egyptsat-A предназначен для съемки поверхности Земли с высоким пространственным разрешением. Его изготовили в России по заказу правительства Египта.

наука

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