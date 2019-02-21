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21 февраля, 22:31

Спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

наука технологии

21 февраля, 22:31

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур. Его вывела на целевую орбиту ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Как рассказали ТАСС в госкорпорации "Роскосмос", запуск аппарата прошел успешно. "Во время выведения были погрешности, но все штатно", − пояснили в Роскосмосе.

Представитель ракетно-космической отрасли также рассказал, что разгонный блок "Фрегат" смог парировать 60-километровое отклонение орбиты, которое возникло в ходе выведения египетского спутника.

Egyptsat-A предназначен для съемки поверхности Земли с высоким пространственным разрешением. Его изготовили в России по заказу правительства Египта. Первоначально спутник планировали отправить на орбиту в конце ноября 2018 года, но его запуск несколько раз переносился.

наука технологии

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