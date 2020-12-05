Парашют капсулы с образцами грунта астероида раскрылся в атмосфере

Фото: AP/ISAS/JAXA

На высоте около 10 тысяч метров над поверхностью Земли раскрылся парашют капсулы с образцами грунта астероида. Они были взяты японским космическим зондом "Хаябуса-2". Об этом сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

С помощью встроенного радиомаяка специалисты отслеживают спуск контейнера. Ожидается, что в ближайшее время капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. После вертолет и беспилотный летательный аппарат отправятся на ее поиски. Затем контейнер доставят в Японию, где его вскроют.

В феврале 2019 года японский космический аппарат "Хаябуса-2" высадился на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть там пробы грунта. Аэрокосмическим агентством JAXA велась прямая трансляция из центра управления полетом.

В диаметре Рюгу всего 900 метров. Астероид удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. Его поверхность полностью покрыта гравием.