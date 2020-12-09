Драгоценный кусок Рюгу: ученые впервые добыли образцы грунта астероида

В Японию доставили капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. Анализ данных, собранных зондом "Хаябуса-2", начнется через полгода, а результаты исследования могут приблизить человечество к разгадке тайны возникновения жизни на Земле. Подробности – в колонке нашего научного обозревателя Николая Гринько.

Космические исследования – развлечение довольно долгое. С точки зрения Вселенной человечество существует настолько крохотное мгновенье и живет на такой бешеной скорости, что все происходящее вокруг кажется нам невероятно медленным, а то и вовсе застывшим, неизменным. Поэтому для изучения космоса нам необходимо запастись терпением. Целых шесть лет потребовалось японскому космическому аппарату "Хаябуса-2" на то, чтобы доставить на Землю фрагменты астероида Рюгу, и это (по глобальным меркам) была просто стремительная миссия.

В декабре 2014 года с японского космодрома Танэгасима была запущена ракета, которая вывела в космос автоматическую станцию "Хаябуса-2" (слово "хаябуса" в переводе с японского означает "сапсан"). Аппарат был оборудован ионными двигателями, у которых в силу конструкции крохотная тяга, но при этом огромный запас хода на небольшом количестве топлива. Они способны непрерывно работать годами, выбрасывая ионизированный газ, и за это время разгоняться до огромных скоростей. Например, космический аппарат Dawn за несколько лет развил скорость 40 тысяч километров в час.

"Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года. Достигнув небесного тела, он выпустил на поверхность два "прыгающих ровера" и еще несколько исследовательских инструментов. Под конец миссии "Хаябуса-2" "прирюгился" и с помощью дробилки и манипулятора отобрал два образца пород астероида, после чего развернулся и отправился в сторону Земли.

На обратную дорогу аппарату потребовалось чуть больше года. Приблизившись к нашей планете, "Хаябуса-2" сбросил капсулу с образцами. В воскресенье, 6 декабря 2020 года, капсула прочертила огненную черту в небе над Австралией и опустилась на парашюте в районе военного полигона Woomera Test Range. Через два часа на сигнал ее маяка прилетел вертолет Японского космического агентства JAXA.

Но на этом маршрут станции не заканчивается. В ее баках осталось еще довольно много топлива (и это после 6 лет работы двигателей!), поэтому "Хаябуса-2" выйдет на стабильную околосолнечную орбиту, а немного погодя, отправится еще к двум астероидам – это запланировано на 2026 и 2031 годы.

Теперь немного о том, для чего нам вообще исследовать астероиды и привозить образцы их пород на Землю. Дело в том, что крупные "небесные камни" (а диаметр Рюгу – около 1 километра) почти не подвержены внешним воздействиям и не меняются миллиардами лет. А значит, их материал практически не отличается от того, из которого когда-то сформировалась Солнечная система. Ученые очень хотят понять процессы возникновения небесных тел, и камни с Рюгу могут дать много ценной информации.

Кстати, порядковый номер "2" исследовательской станции был дан не просто так. У нее был предшественник – зонд "Хаябуса", который запустили в 2003 году к астероиду Итокава. Миссия сопровождалась многочисленными сбоями и поломками, но через 7 лет аппарат вернулся и впервые в истории человечества сбросил на Землю капсулу с образцами астероидного грунта.

В октябре 2010 года японские ученые выступили с ошеломляющим заявлением: по их словам, в доставленных образцах были обнаружены некие частицы, которые могут служить доказательством существования внеземных форм жизни.

Никаких подробностей не сообщалось, говорилось лишь о проведении тщательного анализа. Правда, за прошедшие 10 лет дополнительной информации о "частицах жизни с астероида" не появилось, сообщалось лишь, что в образцах грунта обнаружена вода в связанном виде.

Причин такого молчания может быть несколько. Во-первых, сообщение могло быть уткой, выдуманной журналистами, публикующими фейковые новости. Во-вторых, кто-то из ученых мог совершить ошибку в исследованиях и опубликовать новость о таинственных "частицах жизни". Третий вариант: ученые действительно нашли жизнь на астероиде, но могущественные правительственные спецслужбы наложили на результаты исследований резолюцию "совершенно секретно". Версия эта кажется чуть менее правдоподобной, чем все остальные. Хотя…