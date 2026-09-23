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23 сентября, 08:57

Происшествия

Средства ПВО сбили 514 БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 514 вражеских беспилотников над российскими регионами минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, дроны самолетного типа сбиты над Орловской, Самарской, Ростовской, Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Вооруженные силы России нанесли поражение украинским военным в котле в Харьковской области. Удары наносились в том числе в населенных пунктах Хрипуны, Потихоново, Резниково, Красный Яр, Грачевка, Бузово, Варваровка.

До этого российские военные беспилотниками поразили логистические центры, склады, порты и суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, удар нанесен по логистическому центру BDU Logistic в населенном пункте Счастливое Киевской области.

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