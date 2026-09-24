Песков: о поездке Путина на G20 и встрече с Трампом пока говорить преждевременно

Фото: kremlin.ru

Говорить о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в Майами и его встрече с американским президентом Дональдом Трампом пока преждевременно, окончательное решение по этому вопросу будет принято позже. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва с признательностью восприняла переданное Вашингтоном приглашение президенту РФ посетить саммит.

"Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение, мы ценим это приглашение", – сказал Песков.

По его словам, Россия в любом случае примет участие в мероприятиях саммита G20 в американском Майами, однако решение об участии главы государства только предстоит принять.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение на саммит G20 в Майами. По словам американского политика, Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой. Кроме того, Рубио отметил, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами.