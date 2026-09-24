Москвичам пообещали сухую погоду в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сухая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, 26–27 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В пятницу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от 8 до 11 градусов, а днем – от 13 до 16 градусов.

По словам специалиста, в выходные западная периферия антициклона усилит влияние в Центральной России. Благодаря этому в субботу и большую часть воскресенья в Москве ожидается переменная облачность, дождей не будет.

В эти дни ночью прогнозируется от 6 до 9 градусов, а днем – от 15 до 18 градусов. Это на несколько градусов выше климатической нормы.

Ранее специалисты рассказывали, что первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. При этом в ноябре снег будет все чаще выпадать, но его высота не превысит 1–2 сантиметра.

Устойчивый снежный покров в 2026 году начнет формироваться в Центральной России не раньше наступления календарной зимы, то есть в декабре.

