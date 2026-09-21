ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взять населенные пункты под контроль удалось благодаря активным действиям группировки войск "Север". Военнослужащие на данном участке продолжают расширять внешнюю зону контроля.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о ночной серии ударов БПЛА по объектам военной логистики Украины. В частности, были поражены складской комплекс BDU Logistic в Киевской области, использовавшийся для нужд ВСУ, и газораспределительная станция в Боярке, обеспечивавшая топливом предприятия ОПК.

Кроме того, ведомство подтвердило повреждение сухогруза в Одессе и уничтожение инфраструктуры для хранения военных грузов в порту Измаил.

