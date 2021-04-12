"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за санкций США

Фото: РИА Новости/КЦ "Южный"/"Роскосмос"
"Роскосмос" потерял несколько потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", – приводит слова Рогозина РИА Новости.
Как уточняется, в 2020 году США ввели санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс" и головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.
Ранее Рогозин выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за "пинок" – демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли. Он отметил, что в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса".
"Роскосмос" опроверг информацию об отставке Рогозина
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