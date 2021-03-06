Рогозин поблагодарил США за "пинок" для снижения затрат на пуски ракет

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за "пинок" – демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.
"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело – в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", – написал Рогозин в Telegram-канале.
Глава "Роскосмоса" выразил мнение, что за это нужно поблагодарить.
"И за это нужно партнерам сказать спасибо", – отметил он.
Ранее Рогозин заявил, что в России планируется запустить в космос 29 ракет в 2021 году. По его словам, в прошлом году было запущено всего 24 ракеты, из них семнадцать – ракеты космического назначения, а семь – боевые ракетные комплексы.
До этого "Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС. Причиной проблем, как уточнили в госкорпорации, стало отклонение от мишени. За всю историю космической станции прошедшая стыковка стала девятой по счету в ручном телеоператорном режиме и первой с 2016 года.
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