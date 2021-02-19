Астрофизики нашли способ безопасно проникнуть в черную дыру. Разгадка тайны стала ближе?

Несмотря на то, что о существовании черных дыр известно едва ли не каждому жителю Земли, ученые до сих пор очень мало знают об этих объектах. Существуют тонны научных публикаций, терабайты исследований и даже одна-единственная фотография, полученная ценой невероятных технических ухищрений, но вопросов о черных дырах все равно намного больше, чем ответов. Недавно американские астрофизики назвали условия, при которых человек сможет безопасно попасть в черную дыру. Подробнее – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Неизвестного так много, что ученые даже не называют их "объектами": согласно общепринятой формулировке, черная дыра – это область пространства, в которой настолько велико гравитационное притяжение, что никакой объект или излучение не могут ее покинуть. Виновата в этом чудовищная масса, образовавшаяся после коллапса какой-нибудь звезды. Понятно, что сила гравитации не распространяется бесконечно: на некотором расстоянии от черной дыры она ослабевает настолько, что свет и вещество уже могут вырваться из ее цепких объятий. Эта условная граница называется горизонтом событий.

Понять, что происходит внутри черной дыры, невероятно сложно, поскольку ни заглянуть в нее, ни получить оттуда хоть какую-нибудь информацию невозможно. Даже увидеть ее нельзя! На той самой единственной фотографии видно лишь аккреционный диск: гигантское облако из раскаленного газа, вращающегося вокруг черной дыры.

Практически все, что мы знаем об этих объектах – результат теоретических вычислений. Но совсем недавно группа астрофизиков из американского Гриннелл-колледжа нашла способ, которым человек может проникнуть внутрь черной дыры. Точнее, это набор условий, при которых наблюдатель может относительно безопасно пересечь горизонт событий.

Условие номер один: черная дыра должна быть изолированной, то есть вокруг нее не должно быть аккреционного диска, температура которого настолько высока, что на сегодняшний день мы просто не знаем вещества, способного выдержать такой нагрев. Условие номер два: черная дыра должна быть сверхмассивной.

Ученые утверждают, что во Вселенной есть множество типов черных дыр самых разных размеров. От крохотных (буквально в прошлом году исследователи предположили, что прямо в нашей Солнечной системе блуждает такой объект размером примерно с апельсин) до гигантских (считается, что одна такая расположена в центре нашей Галактики, ее масса в три миллиона раз больше массы Солнца). Для безопасного проникновения подходит только один очень (и очень редкий) тип – изолированная сверхмассивная черная дыра с массой в миллиарды раз больше Солнца.

Если дыра будет небольшой, массой в одно Солнце, то радиус ее горизонта событий составит всего 3 километра. Градиент гравитации здесь огромен: если представить, что человек решится нырнуть сквозь горизонт "солдатиком", то на его ноги гравитация будет действовать примерно в триллион раз сильнее, чем на макушку. Последствия буду весьма печальными: путешественника мгновенно растянет в тонкую и очень длинную "макаронину", что, как мы понимаем, мало совместимо с жизнью.

А вот если черная дыра будет тяжелее Солнца хотя бы в 4 миллиона раз, то радиус ее горизонта событий составит почти 12 миллионов километров, и гравитационная разница будет настолько небольшой, что человек (разумеется, в каком-нибудь особо прочном космическом корабле) сможет беспрепятственно проникнуть внутрь.

Остались сущие пустяки: найти способ путешествовать на сверхгигантские расстояния, найти изолированную сверхмассивную черную дыру, построить звездолет, способный долететь до нее, собрать экипаж и отправить миссию сквозь горизонт событий. Правда, здесь есть одно "но": смысла в такой экспедиции будет очень мало, поскольку ни выбраться из черной дыры, ни даже передать оттуда хоть-какую-нибудь информацию совершенно невозможно. Так что работа астрофизиков представляет собой всего лишь теоретические выкладки и в обозримом будущем вряд ли будет применима на практике. Хотя…