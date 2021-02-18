Марсоход "Персеверанс" высадится на Марсе. Что этот шаг значит для человечества?

18 февраля марсоход NASA "Персеверанс" ("Настойчивость") после полугодового путешествия наконец-то совершит посадку на Марс. Каждый желающий сможет наблюдать за очередным "большим шагом для всего человечества" в прямом эфире на телеканале "Наука" или на официальном аккаунте канала в YouTube в четверг, 18 февраля, в 23:00. К этому знаковому событию телеканал "Наука" рассказал Москве 24 о подготовке новой миссии и ее значимости для 60-летней истории космических исследований Марса.



Примерно раз в полтора-два года Солнечная система намекает землянам, что пора отправлять новую миссию на Марс. Красная планета приближается к нам на минимальное расстояние, а время путешествия сокращается с девяти до семи месяцев. Это позволяет значительно сэкономить на дорогостоящем ракетном топливе. В последний раз удобное "окно" открылось в июле 2020 года. Земляне не преминули воспользоваться возможностью: сразу три экспедиции устремились к Марсу. Помимо американского "Персеверанса", свои ракеты запустили китайцы ("Тяньвэнь-1", или "Вопросы к небесам") и Объединенные Арабские Эмираты ("Аль-Амаль", или "Надежда").

Нынешний проект NASA ставит своими основными целями оценку жизнепригодности Марса с помощью проведения анализов на месте и подготовки проб для отправки на Землю, поиск биосигнатур, то есть следов какой-либо жизнедеятельности на Марсе. Также одной из его задач является подготовка к высадке человека на Красную планету – с помощью установки MOXIE "Персеверанс" попробует получить из недружелюбной марсианской атмосферы кислород, так нужный будущим гостям с Земли.

Сам спускаемый аппарат – улучшенный брат-близнец "Кьюриосити", прошлого марсианского проекта, который успешно служит науке уже почти 10 лет. Новый марсоход стал тяжелее старого (1 025 против 899 килограммов), получил колеса большего диаметра с шипами (+2,5 сантиметра) и новое навесное оборудование.

Научные приборы, которые понесет "Персеверанс", выбирали всем миром – на конкурс поступило 58 заявок, из которых выбрали 7 наиболее интересных в научном плане. В их число вошли планетарный инструмент для рентгеновской литохимии, радиолокационный визуализатор для подповерхностного эксперимента, мультиспектральный стереоскопический прибор и прибор для рамановского и люминесцентного сканирования пригодной для жизни среды для поиска органических и химических веществ.

Кроме этого, "Персеверанс" получил более совершенную систему навигации, высококачественные панорамные стереоскопические камеры и микрофоны, а также установку MOXIE, которая способна извлекать кислород (O2) из диоксида углерода (CO2), наполняющего марсианскую атмосферу. Наконец на борту марсохода размещен 31 стерильный контейнер для образцов грунта. Марсоход будет заполнять их с помощью своей роборуки и оставлять на поверхности планеты. Забрать их планируется в 2026 году в ходе новой марсианской миссии NASA.

В качестве источника энергии "Персеверанс" достался запасной радиоизотопный генератор "старшего брата", что позволило еще больше сэкономить на его производстве. Новая миссия обошлась NASA в 2,1 миллиарда долларов, тогда как "Кьюриосити" стоил 2,5 миллиарда. "Ядерная батарейка" с 4,5 килограмма диоксида плутония в качестве топлива на борту должна обеспечить марсоходу 14 лет автономной работы.

Особой фишкой "Персеверанса" стал марсианский вертолет-разведчик, который крепится непосредственно к днищу аппарата. Он может совершать самостоятельные полеты на расстояние около 600 метров, разведывая для марсохода путь по поверхности.

Миссия "Персеверанса" станет 48-й по счету исследовательской работой землян на Марсе. Начиная с 1964 года человечество отправило к соседней планете 25 космических аппаратов. Непосредственно на поверхность планеты совершили удачную посадку один советский аппарат (АМС "Марс-3" первым достиг успеха в 1971 году) и 8 американских миссий, две из которых ("Кьюриосити" и "Инсайт") продолжают работу до сих пор.