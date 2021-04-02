Орбиту МКС подняли на 360 метров

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Орбиту Международной космической станции скорректировали для посадки корабля "Союз МС-18". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели космического грузовика проработали 129,3 секунды для того, чтобы средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,36 километра и составила 419,8 километра", – рассказали в пресс-службе.

На данный момент специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш изучают всю поступившую информацию о событии и уточняют параметры орбиты станции.

Ранее стало известно, что запуск космического корабля "Союз МС-18" покажут на уличных экранах Москвы 9 апреля. Показ приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Включения будут проходить начиная с 12:00. Анонсы предстоящего показа космического запуска уже появились на рекламных щитах города.