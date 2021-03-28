В "Роскосмосе" опровергли сообщения об отставке Рогозина

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Сообщения об отставке главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина являются ложными, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

Ранее в интернете появилась информация о скором уходе Рогозина.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск – 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", – цитирует "Интерфакс" Устименко.

Уточняется, что 9 апреля состоится запуск космического корабля "Союз МС-18". Трансляцию события покажут на уличных экранах Москвы. Она приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

"Союз МС-18" стартует с космодрома Байконур и доставит на борт МКС новый экипаж в составе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Планируется, что их экспедиция на орбиту продлится около полугода.

