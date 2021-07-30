NASA отложило запуск Starliner на МКС после инцидента с модулем "Наука"

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В NASA приняли решение отложить запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию. Информация об этом имеется на официальном сайте американского ведомства.

Изначально пуск планировали осуществить в пятницу, 30 июля. Уточняется, что NASA перенесло запуск из-за инцидента с российским модулем "Наука".

"NASA и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет", – заявили в ведомстве.

В NASA не назвали новую дату запуска Starliner. При этом в ведомстве заявили, что возможность для старта появится не ранее 3–4 августа.

Планируется, что перенос запуска даст время команде МКС для продолжения работы по проверке российского модуля. В NASA надеются, что это гарантирует готовность станции к прибытию Starliner.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.

Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Позднее в "Роскосмосе" объяснили, что стало причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука". В госкорпорации рассказали, что это произошло из-за работы с остатками топлива.