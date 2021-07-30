Рогозин предположил, что двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, кто-то из операторов мог забыть о способности системы управления блока самостоятельно корректировать себя в пространстве, для чего она может вызвать включение двигателей.
"Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились", – объяснил Рогозин.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.
Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".
Спустя несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.
Двигатели модуля "Наука" на МКС отключили после незапланированных включений
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