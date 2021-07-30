Рогозин предположил, что двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кто-то из операторов мог забыть о способности системы управления блока самостоятельно корректировать себя в пространстве, для чего она может вызвать включение двигателей.

"Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились", – объяснил Рогозин.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.

