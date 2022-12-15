"Роскосмос" назвал предварительную причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

Фото: roscosmos.ru

Предположительной причиной повреждения внешней обшивки корабля "Союз МС-22" могло стать попадание метеорита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия – изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", – рассказал он.

Как уточнил Крикалев, специалисты приступили к анализу влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, корабль и исследованию теплового баланса. Других изменений телеметрических параметров "Союза", МКС, российского и американского сегментов обнаружено не было.

Космонавтам ничего не угрожает, добавил он.

Повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" произошло 15 декабря.

В связи с инцидентом космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приняли решение о завершении внекорабельной деятельности.



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