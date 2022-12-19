Отверстие в системе охлаждения "Союза МС-22" меньше миллиметра – "Роскосмос"

Фото: NASA

Предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" меньше миллиметра, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что к разгерметизации привела дырочка размером 0,8 миллиметра. Сам корабль находится в работоспособном состоянии. Температура стабилизирована и не поднималась больше 30 градусов.

Борисов опроверг информацию о том, что температура поднималась выше 50 градусов, назвав ее спекуляцией. Он также сообщил, что решение по "Союзу МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря.

"Комиссия будет решать, что будем делать. У нас для этого есть достаточно времени, спешки никакой нет. В конце декабря, я думаю, числа 27-го, специалисты решат, как мы будем выходить из этой ситуации", – добавил глава "Роскосмоса".

Он отметил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано.

Если же будет необходимость, вернуть экипаж с МКС сможет резервный корабль. Он будет подготовлен к пуску к 19 февраля 2023 года, а не 16 марта, как планировалось ранее. Корабль уже находится на космодроме Байконур, где проходит все проверки.

О повреждении внешней обшивки корабля стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

Позже исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что причиной повреждения могло стать попадание метеорита в радиатор. Происшествие могло привести к изменению температурного режима приборно-агрегатного отсека.



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