В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы

Фото: roscosmos.ru

Десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы "ЭкзоМарса-2022" вернутся из Европы в Россию. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии "ЭкзоМарс-2022", – отметили в сообщении.

В госкорпорации добавили, что в настоящее время предприятие Thales Alenia Space Italy в итальянском городе Турине проводит необходимые работы по возвращению материальной части вместе со специалистами из России.

Кроме того, "Роскосмос" и РАН прорабатывают возможность исследований Марса, учитывая задел проекта "ЭкзоМарс". К исследованию могут быть привлечены и иностранные партнеры.

Ранее сообщалось, что российский корабль "Союз МС-24" отправится к Международной космической станции (МКС) 15 сентября. Данное решение приняли на заседании госкомиссии 24 марта. Перед комиссией стоял вопрос об уточнении программы полета российского сегмента МКС в этом году.



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