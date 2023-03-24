Поврежденный "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Фото: roscosmos.ru

Космический корабль "Союз МС-22" с поврежденной системой терморегулирования вернется на землю во вторник, 28 марта. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Сегодня государственная комиссия <...> одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции на Землю 28 марта в беспилотном режиме", – говорится в сообщении.

Отстыковка аппарата от модуля "Рассвет" запланирована на следующий вторник на 12:57 по московскому времени. Спустя примерно два часа после этого "Союз" должен будет приземлиться в районе города Жезказган в Казахстане.

Отмечается, что корабль доставит с Международной космической станции на землю 218 килограммов грузов, в том числе некоторое оборудование и результаты научных экспериментов.

15 декабря прошлого года российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". В результате произошла разгерметизация системы охлаждения аппарата.

26 февраля к МКС пристыковался "Союз МС-23". Он вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, которые составляли экипаж поврежденного космического корабля.



"Роскосмос" опубликовал фото пробоины в космическом корабле "Союз МС-22"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!