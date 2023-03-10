Космический корабль "Союз МС-24" могут отправить на МКС в июне

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Космический корабль "Союз МС-24" может быть отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в июне, сообщает газета "Известия".

"В Ракетно-космической корпорации "Энергия" обсуждают возможность переноса старта к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-24" на 7 июня", – отмечается в сообщении.

Несмотря на то что в официальных документах дата отправки космического корабля на МКС отмечается 15 сентября, возможность переноса действительно обсуждается. Окончательное решение о дате запуска "Союза МС-24" примет госкомиссия.

В издании сообщили, что старт "Союза МС-24" может быть перенесен в связи с желанием экипажа быстрее отправиться на Землю. Кроме того, у некоторых экспертов появились сомнения в официальных причинах двух нештатных ситуаций на станции – разгерметизации кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21". Несмотря на официальные заявления, специалисты еще не пришли к единому мнению о причинах разгерметизации "Прогресса МС-21".

Специалисты отмечают, что если проблемы возникли при производстве "Прогресса МС-21", то корабль "Союз МС-23", на котором Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны вернуться на Землю, тоже может иметь дефект.

Отмечается также тенденция совпадения временного срока, проведенного кораблями на орбите до возникновения инцидентов с утечкой. Так, "Союз МС-22" запустили 21 сентября, а утечка произошла 15 декабря. Грузовой "Прогресс МС-21" был отправлен на орбиту 26 октября, а разгерметизация произошла 11 февраля. Таким образом, оба космических корабля смогли пробыть на орбите всего порядка трех месяцев.

В связи с этим появились опасения, что у "Союза МС-23", который отправился на орбиту 24 февраля, может произойти разгерметизация в начале лета, если дело действительно в производственном браке.

По мнению специалистов, ранний старт "Союза МС-24" оправдан. Он позволит обновить экипаж МКС, а также вернуть на Землю корабль "Союз МС-23". Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что ранняя отправка "Союза МС-24" необходима для быстрого возвращения людей на Землю.

"Продление пребывания в космосе на полгода – серьезная психологическая нагрузка даже на подготовленных людей", – рассказал Моисеев.

По его мнению, статистика по срокам разгерметизации кораблей не выглядит правдоподобной. Чтобы статистика была верной, нужна точная периодика поломки аппаратов. Моисеев отметил, что в данный момент имеется очень большой разброс данных, на которые нельзя опираться.

В случае полета в космос "Союза МС-24" в середине сентября Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на станции год, что является большим сроком как физически, так и психологически.

Доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Ковалев рассказал о явлении "феномен третьей четверти".

"Заключается оно в том, что в промежуток выполнения миссии [как космической, так и любой другой с элементом изоляции от окружающего мира] на 50–75% у людей появляется ощущение близости завершения поставленной задачи и они уже мысленно готовятся к тому, что вернутся домой", – сказал Ковалев.

Однако эксперт добавил, что увеличение миссии на два или шесть месяцев не должно сильно повлиять на работу современных космонавтов. Он отметил, что первые полтора месяца нахождения на МКС космонавты адаптируются, а дальше уже происходит стандартный рабочий процесс.

Ковалев подчеркнул, что космонавты могут скучать по родным и дому, но в то же время эти люди готовы к разным происшествиям. Миссия на МКС становится смыслом их жизни, поэтому даже на Земле они готовятся к следующему полету.

Ведущий научный сотрудник, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елена Томиловская рассказала, что физическое здоровье космонавтов не должно пострадать от нахождения в космосе в течение года. Она отметила, что система тренировок рассчитана на подготовку к проведению длительных миссий.

15 декабря 2022 года российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". Несмотря на выявленные неполадки, все системы МКС и "Союза МС-22" работают штатно. Космонавтам также ничего не угрожает.

Позже специалисты Центра управления полетами (ЦУП) направили на Международную космическую станцию (МКС) инструкции по срочному спуску для корабля "Союз МС-22", оснований для их использования нет.

Следующая разгерметизация произошла 11 февраля 2023 года на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен был покинуть МКС. Инцидент никак не повлиял на работу космической станции, ее экипажу ничего не угрожает.

В свою очередь, в "Роскосмосе" заявили, что разгерметизация пристыкованного к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла из-за утечки теплоносителя.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал данную ситуацию в чем-то похожей на то, что произошло с кораблем в середине декабря прошлого года.

21 февраля эксперты "Роскосмоса" заявили, что утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла из-за внешнего воздействия. На корабле обнаружили отверстия, которых не было ни при его производстве на заводе, ни во время подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.

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