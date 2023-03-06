МКС уклонилась от космического мусора с помощью корабля "Прогресс МС-22"

Фото: госкорпорация "Роскосмос"

Международная космическая станция смогла уклониться от комического мусора, совершив маневр. Об этом информирует телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос".

По данным компании, орбиту МКС скорректировали с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-22", который прибыл на станцию 11 февраля.

"В 15:42 по московскому времени включились двигатели корабля, проработали 375,8 секунды и выдали импульс величиной 0,7 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 километра над поверхностью нашей планеты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon компании SpaceX с новым экипажем МКС пристыковался к орбитальной станции. Стыковка проводилась в автоматическом режиме.

Корабль доставил на станцию космонавта из РФ Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ состыкуется с МКС 3 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!