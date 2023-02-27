Старт космического корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отменили

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Старт американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX отменили за две минуты до начала. Об этом сообщили в NASA.

Запуск был назначен на понедельник, 27 февраля. Мероприятие отменили в связи с неполадками в системе зажигания на стартовом комплексе. По информации NASA, у ракеты заметили слив топлива.

В команду международного экипажа корабля, который должен полететь на МКС, входят космонавты из США, ОАЭ и России Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан Аль-Нейади и Андрей Федяев. Запуск должен был произойти с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

О том, что Федяев полетит на МКС на корабле Crew Dragon не раньше 26 февраля, стало известно 19 января. Российский космонавт проходил предполетную подготовку в США вместе с коллегами по экипажу. Запуск должен состояться из Космического центра имени Кеннеди.

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