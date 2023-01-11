Поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме

Фото: nasa.gov

Космический корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором охлаждения вернут на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте", – цитирует его ТАСС.

По его словам, вопрос использования шаттла членами экипажа Международной космической станции при необходимости их экстренной эвакуации, если таковая возникнет, будет решаться Госкомиссией.

В качестве окончательной версии аварии глава госкорпорации назвал удар спорадического метеороида, исключив вариант с техническим повреждением. Было рассчитано, что в приборный отсек корабля на скорости 7 тысяч метров в секунду попал объект диаметром не более одного миллиметра. В результате разгерметизации системы охлаждения весь теплоноситель был потерян, данный контур признан неработоспособным.

Кроме того, Борисов рассказал, что для последующего возвращения космонавтов к МКС будет направлен корабль "Союз МС-23" с различными грузами на борту. Запуск запланирован на 20 февраля, он также будет осуществлен в беспилотном режиме.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения в результате разгерметизации.

После аварии температура на борту космического аппарата, как сообщали СМИ, поднялась до 55 градусов. В "Роскосмосе" эту информацию опровергали, отмечая, что температура в жилой части корабля не превышала 30 градусов.



Авария произошла на пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22"

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