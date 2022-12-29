"Роскосмос" и НАСА изучат варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС

Фото: roscosmos.ru

Специалисты "Роскосмоса" и НАСА продолжат изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с кораблем "Союз МС-22". Об этом сообщает представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.

"НАСА и "Роскосмос" продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой", – приводит ее слова РИА Новости.

Хампфрис уточнила, что экипаж экспедиции остается в хорошем состоянии и продолжает выполнять исследовательские и ремонтные работы.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что американские специалисты предложили помощь в спуске экипажа "Союза МС-22" с МКС на своем корабле. При этом Борисов подчеркнул, что необходимости в этом нет.

О повреждении внешней обшивки корабля стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

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