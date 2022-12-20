Американцы предложили помощь в спуске экипажа "Союза МС-22" на своем корабле

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Американские специалисты предложили помощь в спуске экипажа "Союза МС-22" с МКС на своем корабле, однако необходимости в этом нет, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом нет сегодня никакой необходимости", – пояснил Борисов.

На корабле находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

О повреждении внешней обшивки корабля стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения.

Позднее стало известно, что отверстие в системе охлаждения "Союза МС-22" меньше миллиметра. Сам корабль находится в работоспособном состоянии. Температура стабилизирована и не поднималась больше 30 градусов.

Борисов отметил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано.

Если же будет необходимость, вернуть экипаж с МКС сможет резервный корабль. Он будет подготовлен к пуску к 19 февраля 2023 года, а не 16 марта, как планировалось ранее. Корабль уже находится на космодроме Байконур, где проходит все проверки.



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