В "Роскосмосе" назвали причину разгерметизации "Прогресса МС-21"

Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

В "Роскосмосе" считают, что утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", затопленного 19 февраля, произошла из-за внешнего воздействия. Об этом говорится в телеграм-канале госкорпорации.

"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева, "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", – подчеркнули в организации.

К такому выводу специалисты пришли, изучив снимки, сделанные после отстыковки корабля от МКС. На них видны изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

На корабле обнаружили отверстия, которых не было ни при его производстве на заводе, ни во время подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС.

Также сообщается, что диаметр отверстия составляет 12 миллиметров.

Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Всего "Прогресс МС-21" проработал на Международной космической станции более 3,5 месяцев.

18 февраля в 05:26 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-21" с поврежденной системой охлаждения отстыковался от Международной космической станции. Изначально планировалось, что в 07:03 двигательная установка "Прогресса МС-21" включится на торможение для схода с орбиты, после чего корабль войдет в атмосферу и разрушится.

Однако вскоре после отстыковки "Роскосмос" сообщил, что сведение грузового корабля с орбиты было отложено из-за того, что в результате съемки его внешней поверхности не было выявлено визуальных повреждений.

11 февраля разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", интегрированного в состав российского сегмента МКС. В "Роскосмосе" сообщили, что космонавты закрыли переходной люк и полностью изолировали корабль от общего объема станции.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Он подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

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