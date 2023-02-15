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Представители 17 стран Североатлантического альянса и Швеции подписали соглашение о намерении создать общую сеть спутниковой разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Соответствующий документ подписали представители Греции, Испании, Канады, Нидерландов, Польши и еще 12 стран, входящих в состав Альянса. В соглашении государств прописывается их стремление к разработке рамок, позволяющих улучшить наблюдение из космоса за счет международного сотрудничества.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Альянс намерен утвердить решение о создании сети, которая объединит данные коммерческих, государственных и военных спутников для нужд разведки.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил "погасить" спутниковую группировку НАТО, управляющую ракетными ударами ВСУ по новым территориям РФ. По его словам, РФ для совершения подобных действий обладает необходимыми средствами. Он также подчеркнул правомерность подобных действий для РФ.



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