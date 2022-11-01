Хакер заявил, что используемую ВСУ программу DELTA делали по стандартам НАТО

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Используемая ВСУ программа управления войсками DELTA, которая была взломана хакерами, создавалась в США по стандартам НАТО, заявил хакер под псевдонимом Джокер, бежавший из Украины в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Взломанная "Джокером" DELTA содержит данные о своих войсках и войсках противника, в том числе о численности подразделений, их укомплектованности техникой и местоположении. Данная информация регулярно обновляется за счет поступающих разведданных.

"Эту программу делали украинские и американские специалисты по аналогу, стандартам и требованиям к безопасности с софтом НАТО. Помимо интерактивной карты, используют два оупенсорса: "Элемент" и NextCloud. Также была использована обычная Google-аутентификация", – заявил хакер.

Он отметил, что все вскрывшиеся данные указывают на украинскую военную подсеть Damba.org.ua.

Ранее хакеры RaHDit заявили, что разведка США предоставляет Киеву спутниковые снимки территории России, которая затем подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Отмечалось, что хакерам доступна информация о том, что американские системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки.

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