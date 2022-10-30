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Вооруженные силы Украины столкнулись с "логистическим кошмаром" из-за интенсивной траты снарядов и многообразия импортированных из разных стран артиллерийских систем. Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Он пояснил, что украинская армия истощила собственные склады, так как расходует до 6 тысяч боеприпасов в день. Проблему доставляет и обилие артиллерии. Атламазоглу поведал, что разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, а это приводит к логистическому кошмару.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Вооруженные силы России атаковал узел связи украинских военных возле Беляевки Херсонской области и склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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