Ситуацию на Украине в первую очередь надо обсуждать с Вашингтоном – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине необходимо вести с США. Такую точку зрения он высказал в эфире канала "Россия-1".

"Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, мартовский опыт показал невозможность договоренностей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что любые соглашения могут быть отменены по "указке извне".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что диалог между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом станет возможным, если в Америке учтут вопросы, важные для России. В частности, речь идет о предложениях по гарантиям безопасности.

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