Пентагон назвал Россию острой угрозой США

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Соединенные Штаты рассматривают деятельность России как острую угрозу. С таким мнением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы используем слово "острую" аккуратно. В отличие от Китая, Россия не может систематично представлять вызов для США в течение долгого срока", – цитирует Остина РИА Новости.

По мнению руководителя ведомства, агрессия Москвы стала угрозой интересам и ценностям американской стороны. Но, подчеркнул Остин, США все еще открыты для дальнейшего сотрудничества с Россией в сфере контроля над оружием.

Этим он прокомментировал документ о стратегии, опубликованный на сайте Минобороны США. В американском ведомстве напомнили про договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"США готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году", – говорится в сообщении.

Авторы документа отметили, что переговоры между государствами пока что не стартовали, диалог должен быть основан на добросовестном партнерстве. В ведомстве утверждают, что РФ все еще остается первым соперником США в области ядерного вооружения, но в следующем десятилетии к этому списку может добавиться и Китай.

По словам Остина, КНР может стать тем государством, которое желает перестроить межконтинентальный порядок. Китайская сторона стремительно наращивает силы для осуществления этого.

В документе же указано, что США готовы к переговорам с Китаем о снижении стратегических угроз. Но при этом американская сторона выступила с обвинением в сторону Пекина, что он не отвечал лояльностью к обсуждению подобных тем.

США хотят, чтобы КНР организовала мораторий на выпуск расщепляющихся материалов. Также американская сторона просит Китай повысить транспарентность. Таким образом, считают в министерстве США, китайцы покажут другим странам, что расщепляющиеся материалы не находят военного применения.

Ранее сообщалось, что американская сторона не изменила свою позицию, войска Соединенных Штатов не будут участвовать в противостоянии на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не желают, чтобы такой конфликт перерос в ядерное измерение.

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