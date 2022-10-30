В Кремле назвали условие разговора Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Разговор между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом станет возможным, если Вашингтон проявит желание прислушаться к озабоченностям Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь – январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что речь идет о предложения России по гарантиям безопасности, которые были переданы в Брюссель и Вашингтон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не планирует инициировать возможные переговоры с Владимиром Путиным, если тот примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!