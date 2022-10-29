Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден будет участвовать в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что также у американского лидера запланированы поездки в Египет и Камбоджу, где он примет участие в климатической конференции ООН и ежегодном саммите США – АСЕАН .

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не планирует инициировать возможные переговоры с российским коллегой, если тот примет участие в саммите "Большой двадцатки".

За неделю до этого Жан-Пьер заявляла, что информация о том, что власти Соединенных Штатов не хотят встречи лидеров РФ и США на саммите G20, является фейком.

В среду, 27 октября, Владимир Путин допустил, что может лично посетить ноябрьский саммит G20 на острове Бали, отметив, что этот вопрос пока не решен.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года.

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