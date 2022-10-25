В Кремле пока не определились, кто будет представлять РФ на G20

Фото: g20.org/Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia

Кремль пока не принял решение, кто будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати" в Индонезии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить Михаил Мишустин, если Владимир Путин откажется от визита на Бали.

"Решение пока не принято", – сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что пока окончательно не решено, примет ли он участие в саммите "Большой двадцатки". При этом президент подчеркнул, что вопрос формата участия РФ также еще прорабатывается.

До этого министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Ответ на соответствующие приглашения остается положительным.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года.

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