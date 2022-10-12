Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20

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Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным на предстоящем саммите Группы двадцати. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.

При этом президент США отметил, что может рассмотреть возможность разговора с Путиным в зависимости от предложенной темы.

Ранее Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Также президент США отметил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия.

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