Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом в рамках G20 – посол

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Если президент РФ Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с президентом США Джо Байденом, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, простое общение лидеров друг с другом может помочь продвижению обсуждений. Приглашение Путину было представлено, но решение остается за Москвой, отметил Таварес.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не выступали с предложениями о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого американский лидер назвал российского президента рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Такое мнение Байден высказал в беседе с зарубежными СМИ.

Также Байден заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в обозримом будущем. Свою принципиальную позицию он объяснил тем, что последний ведет жесткую политику и якобы совершает военные преступления.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года. По словам президента РФ, вопрос его личного участия еще окончательно не решен, однако представители России, вероятно, все же посетят мероприятие.

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