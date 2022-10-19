Байден оговорился во время выступления на тему абортов

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден оговорился во время вступления в поддержку движения Restore Roe, которое выступает за отмену решения Верховного суда Америки об абортах. Об этом сообщает Fox News.

"Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду", – сказал американский лидер во время выступления.

Однако после этих слов он закончил речь словами: "Спасибо, извините меня".

В конце июня Верховный суд пересмотрел дело Роу против Уэйда 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт. Тем самым суд позволил штатам самостоятельно контролировать эту область. В результате практически 50% штатов заявили о планах запретить или сильно ограничить аборты на своей территории.

После этого музыкант из группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о желании отказаться от гражданства Соединенных Штатов. Против решения Верховного суда выступили в том числе исполнительница Билли Айлиш, музыкант Кендрик Ламар, а также певица и актриса Оливия Родриго.



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