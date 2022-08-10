Байден оговорился и пообещал остановить улучшение экономической ситуации

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден оговорился и пообещал не допустить улучшения экономической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер оговорился во время речи о снижении инфляции.

"Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", – сказал он.

Байден сразу же поправил себя и пояснил, что имел в виду сохранение прогресса от ухудшения.

Ранее сообщалось, что Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Во вторник, 9 августа, прошла церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер после окончания вступительного слова пожал руку присутствовавшим на сцене. Шумер первому пожал руку президенту США, однако после Байден протянул руку во второй раз, но на этот раз в пустоту.

