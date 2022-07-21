Врач из США заявил, что Байден может не дожить до конца второго срока президентства

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Фото: depositphotos/palinchak
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в случае переизбрания на второй срок может не дожить до его конца, считает американский врач К. Дж. Бейкер.
"Диагностируем" Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть в июле 2022 года. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента", – написал врач в своей статье для American Thinker.
Бейкер напомнил, что президент США родился 20 ноября 1942 года. Если в 2024 году он будет переизбран на второй срок, то на момент инаугурации ему будет 82 года и 2 месяца, а к концу второго срока – 86 лет и 2 месяца.
В то же время врач отметил, что по данным Службы социального обеспечения США, среднестатистический американец мужского пола, достигший 79 лет, может прожить еще около 9 лет. Таким образом, спрогнозировал Бейкер, Байден может дожить до конца 2029 года. Однако эти цифры приблизительные, указал специалист, поскольку американский лидер активно борется с деменцией.
Ранее Байден заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. В ходе выступления в штате Массачусетс он рассказал, что провел детство в городе Клеймонт, где находилось много нефтеперерабатывающих заводов. Позднее пресс-служба Белого дома уточнила, что президент США имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили.
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