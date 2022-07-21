В Белом доме объяснили слова Байдена про найденный у него рак

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Рассказывая про свое "заболевание раком", президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

В своем Twitter он раскритиковал заголовки некоторых СМИ, написавших, что американский лидер объявил о новом случае онкологического заболевания.

Ранее, выступая с речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса, президент Соединенных Штатов рассказал, что он сам и другие люди, с которыми он вырос, больны раком из-за ситуации с загрязнением окружающей среды в Делавэре, где американский лидер провел свое детство.

До этого сообщалось, что Байден в ходе выступления зачитал ремарку с телесуфлера. Делая заявление о недавнем решении американского Верховного суда, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт, в начале и конце речи он произнес фразы: "Дальше цитата большинства. Конец цитаты. Повторите строчку".

После этого Байден действительно повторил предыдущие слова, после чего слушатели пришли к выводу, что американский лидер произнес так называемый технический текст, который не предназначен для зачитывания, а служит лишь подсказкой для выступающего.