К чему приводят ошибки и оговорки в выступлениях Байдена

Президент США Джо Байден во время визита в Израиль оговорился и пообещал хранить "честь холокоста". Это не первый казус Байдена на публике. Вспоминаем самые яркие ошибки в его речи.



Фото: AP Photo/Evan Vucci

Быстро исправился

13 июля Байден прибыл в Иерусалим в рамках турне по странам Ближнего Востока. Во время приветственной речи в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога, премьер-министра Яира Лапида, членов правительства и других официальных лиц государства американский лидер допустил оговорку.

"Позднее сегодня я вновь вернусь на священную землю Яд Вашем (мемориальный комплекс истории Холокоста в Иерусалиме. – Прим. ред.), чтобы почтить память 6 миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь холокоста", – заявил Байден.

Президент сразу же поправился: "Хранить правду об ужасах холокоста и чтить память тех, кого мы потеряли, чтобы никогда не забывать этот урок".

В этот же день он зажег Вечный огонь в Зале памяти комплекса Яд Вашем. Затем офицеры американского почетного караула возложили венок от имени президента к символичному захоронению погибших узников нацистских концлагерей.

Слово не воробей?

Фото: AP Photo/Susan Walsh

За время своей политической карьеры Байден успел сделать множество оговорок и ошибок в своих выступлениях. В октябре 2020 года тогда еще кандидат в президенты внезапно заявил, что "выдвигается в сенат".

Не вспомнил он и имя своего главного оппонента на выборах Дональда Трампа и назвал его "Джорджем". Тот не промолчал и высмеял его в Твиттере. "Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего", – написал тогда Трамп.

Экс-президент США даже придумал прозвище своему сопернику – "Сонный Джо" и нередко называет так Байдена в соцсетях.

Уже будучи президентом, Джо Байден часто путал должности и имена на публике. Например, во время речи по вопросам, связанным с Россией, глава Белого дома оговорился в фамилии российского лидера Владимира Путина, назвав его "Клутиным". За несколько минут до этого американский лидер чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация". Запись была опубликована на канале Белого дома.

Забывал он и фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином во время визита в Пхентхэке.

А в рамках пресс-конференции на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Байден назвал вице-президента страны Камалу Харрис "президентом США".

Нередко лидер Белого дома ошибается и в названии стран: во время выступления на тему Украины перед конгрессом 2 марта президент США перепутал украинцев и иранцев.



Джо Байден президент США Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев.

Один из последних инцидентов произошел 8 июня 2022 года в ходе выступления Байдена на тему прав женщин. Читая речь с телесуфлера, он произнес вслух и ремарки к тексту. "Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной... или политической власти", – произнес глава Белого дома. Все это транслировалось в прямом эфире.

Общественное порицание

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Если ошибки в должностях, странах и именах можно посчитать случайностями, то некоторые слова Байдена вызывают широкий общественный резонанс. После такого приходится оправдываться и политику, и Белому дому.

Одно из неоднозначных высказываний произошло в мае 2020 года. После случая с Джорджем Флойдом, погибшим во время ареста, кандидат от демократической партии на пост президента заявил, что афроамериканцы, которые поддерживают Трампа, не могут называться "чернокожими". Позже Байден извинился за свои слова, заявив, что не должен допускать столь бесцеремонных высказываний.

Также во время предвыборной кампании он заявил журналистам, что афроамериканское общество является "однородным". Затем он опубликовал в твиттере пост с извинениями за свои слова.

Американский лидер спорно высказывался и после начала специальной военной операции на Украине. Например, в марте он назвал Владимира Путина военным преступником. В Кремле посчитали заявление Байдена личными оскорблениями в адрес российского президента. А глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие фразы говорят о том, что у политиков США не все в порядке с совестью.

В этот же месяц во время выступления в Варшаве Байден заявил, что Путин "не может оставаться у власти". Позже представитель Госдепартамента США пояснил, что высказывания Байдена об отстранении Путина были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

Это высказывание прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что такие вопросы решать не американскому президенту, а россиянам.