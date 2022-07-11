В США заявили, что американцы не верят заявлениям Байдена о вине Путина в росте цен

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Американцы не верят заявлениям президента Соединенных Штатов об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в США, заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей.

Он отметил, что Белый дом уже на протяжении полугода пытается перекинуть все свои внутренние проблемы на российского лидера.

"<...> американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала срока этой администрации", – сказал он в эфире Fox News.

По словам Мюррея, американцы знают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, а теперь вынужден "ездить по всему миру и умолять другие страны" обеспечить США нефтью.

Он добавил, что администрация американского лидера проводит идеологически обусловленную энергетическую политику, при этом страдают от этого простые граждане.

Ранее другой политический обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что бензин в Соединенных Штатах подорожал именно из-за политики Байдена, а не из-за Путина.

Журналист обратил внимание, что в обозримом будущем нефть и газ останутся критически важными ресурсами для цивилизации. Он отметил, что в США достаточно природных ресурсов, однако почему-то внезапно в стране произошла их нехватка, которая привела к росту цен.

