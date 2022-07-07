В США признали, что в росте цен на бензин виноват Байден, а не Путин

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Бензин в Соединенных Штатах подорожал из-за политики американского лидера Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, заявил в эфире Fox News политический обозреватель телеканала Такер Карлсон.

Он обратил внимание, что в обозримом будущем нефть и газ останутся критически важными ресурсами для цивилизации. Карлсон отметил, что в США достаточно природных ресурсов, однако почему-то внезапно в стране произошла их нехватка, которая привела к росту цен.

Журналист напомнил, что Байден не нашел этому объяснений и обвинил российского президента.

"Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации – и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь", – сказал он.

Ранее Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину". При этом он отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.

До этого президент США признал, что с начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР цены на бензин в Штатах выросли в среднем на два доллара, а в других странах – еще сильнее.

