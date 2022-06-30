Байден заявил, что американцам придется терпеть высокие цены на бензин

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Президент США Джо Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину".
При этом он отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.
"Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем. Причина, по которой растут цены на бензин, – это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия", – сказал Байден по итогам саммита НАТО, его слова приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с поставками зерна и продовольственной безопасностью результатом ошибок стран Запада. Представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о каком-либо "ответе России".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил, может ли продовольственный кризис затронуть Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: