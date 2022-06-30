Байден заявил, что американцам придется терпеть высокие цены на бензин

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Президент США Джо Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину".

При этом он отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.

"Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем. Причина, по которой растут цены на бензин, – это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия", – сказал Байден по итогам саммита НАТО, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с поставками зерна и продовольственной безопасностью результатом ошибок стран Запада. Представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о каком-либо "ответе России".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

